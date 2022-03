Seit Ende Februar sehen wir täglich erschütternde Bilder aus der Ukraine: Menschen, die in U-Bahnhöfen Schutz suchen, zerstörte Häuser, heulende Sirenen, ein Brand auf dem Gelände eines Atomkraftwerks, Trümmer nach einem Luftangriff. Der Angriff Russlands auf die Ukraine hat viele Gewissheiten erschüttert. Auch die, dass wir in Europa seit dem Ende des Kalten Krieges nahezu sicher vor militärischen Angriffen sind.

Vor dem Hintergrund dieses Krieges rückt folglich auch die Frage, wie gut wir im Ernstfall geschützt sind, in den Fokus. So will die Bundesregierung 100 Milliarden Euro Sondervermögen für die Bundeswehr ausgeben. Damit soll der militärische Schutz gestärkt werden. Doch was ist mit dem Schutz der Zivilbevölkerung?