In Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen laufen die Vorbereitungen, um mehr Geflüchtete aus der Ukraine aufnehmen und versorgen zu können. Nach Angaben der Behörden sind bislang mehr als 1.000 Ukrainerinnen und Ukrainer in den mitteldeutschen Ländern angekommen. Aufgrund seiner Nähe zu Polen hat insbesondere das Land Sachsen einen Großteil der Geflüchteten aufgenommen. In den nächsten Tagen werden im Freistaat noch deutlich mehr Menschen erwartet.

"Es ist nicht nur ein Gebot der Humanität, sondern auch der europäischen Solidarität, dass wir Menschen aufnehmen", sagte Sachsens Innenminister Roland Wöller (CDU) bereits am Dienstag nach einer Kabinettssitzung. 2.000 Plätze in Erstaufnahmeeinrichtungen stünden derzeit zur Verfügung. Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) hatte dabei allerdings betont, dass die Betroffenen möglichst schnell in Städten und Dörfern untergebracht werden sollen. Dafür würden auf kommunaler Ebene derzeit Wohnungen gesucht. Zu Beginn der Woche wurde in Sachsen außerdem ein Ukraine-Ausschuss gebildet, um Hilfen koordinieren zu können. Ihm gehören neben der Staatskanzlei mehrere Ministerien, kommunale Spitzenverbände und die Landesdirektion an.