Diese Erfahrung machen offenbar nicht alle. Eine junge Kundin auf dem Weg in den Supermarkt hat ukrainische Wurzeln. Sie sagt, man sehe auch in Leipzig, dass Hass zwischen allen herrsche: "Die einen Freunde sind auf der ukrainischen Seite, die anderen sind auf der russischen Seite. Wir sind alle eine Familie und ich finde es sehr schade, wie es aktuell läuft."

Szenenwechsel: In der Leipziger Innenstadt sitzt Yulija in einem Café mit Blick auf die Uni. Die erste Klasse hat sie noch in der Westukraine verbracht, kam dann nach Deutschland. Inzwischen ist Yulija 27 Jahre alt und studiert Slawistik an der Uni Leipzig. Auch an ihrem Fachbereich treffen Menschen mit ukrainischen und russischen Wurzeln aufeinander. Sie äußert sich positiv überrascht: "Tatsächlich habe ich es erlebt, dass die Leute sehr solidarisch sind, auch diejenigen, die russische Wurzeln haben und auch belarussische."