Für Geschenke: Hälfte der Befragten gibt ähnlich viel wie im letzten Jahr aus

Mit dem Weihnachtsgeschäft in diesem Jahr ist nur ein Viertel der Händler und Händlerinnen nach einer aktuellen Umfrage kurz vor dem zweiten Advent zufrieden. Im Vergleich zum Vorjahr seien in den Innenstädten weniger Menschen für Geschenkekäufe unterwegs. Knapp die Hälfte der MDRfragt-Teilnehmer (48 Prozent) plant nach eigenen Angaben, in diesem Jahr für Geschenke ähnlich viel auszugeben wie im letzten Jahr. Etwas mehr ausgeben wollen sieben Prozent der Befragten. Im Vergleich mit der MDRfragt-Erhebung aus dem letzten Jahr wollen deutlich weniger Menschen bei Geschenken sparen.

2022 gaben vier von zehn Befragten (40 Prozent) an, weniger Geld für Geschenke auszugeben. 40 Prozent der Teilnehmenden wollten ähnlich viel ausgeben wie im Vorjahr.

2023 gaben zwei von zehn Befragten (19 Prozent) an, für Weihnachtsgeschenke weniger auszugeben. 48 Prozent der Teilnehmenden planen mit ähnlichen Ausgaben.

Leicht gewachsen ist der Anteil der MDRfragt-Teilnehmer, die gar keine Geschenke kaufen. Im Vorjahr waren das sechs Prozent der Befragten, in diesem Jahr sind es zehn Prozent.

Christine, 73, aus dem Burgenlandkreis rechnet mit höheren Ausgaben für die Geschenke für Kinder und Enkel. Das ist aus ihrer Sicht aber kein Problem: "Wozu noch sparen? Wir sind 73 und 75. Wir sind nicht reich, aber Freude schenken ist sehr wichtig für uns. Wir haben doch alles, was wir so brauchen." Yvonne, 47, Erfurt schreibt, sie habe in diesem Jahr deutlich weniger Geld für Geschenke: "Daher haben wir uns darauf geeinigt, zu Weihnachten keine Geschenke zu machen und das zur Verfügung stehende Geld lieber für gutes Essen in Gemeinsamkeit auszugeben." Georg, 28, aus Mittelsachsen, versucht eher, "Zeit" zu verschenken als materielle Geschenke: "Ein gemeinsames Essen zuhause, ein Spielabend oder einen selbstgemachten Kalender." Karin, 61, aus Nordsachsen wird dieses Weihnachten weitgehend auf Geschenke verzichten: "Ich schenke gerne, aber jeder hat heute alles und nur schenken um zu schenken mag ich nicht."

Bei neun von zehn Befragten gibt es ein Festessen mit Fleisch

Etwa neun Prozent der Menschen in Deutschland ernähren sich nach einer aktuellen Erhebung vegetarisch, drei Prozent essen vegan. Das passt zu den Antworten der MDRfragt-Gemeinschaft in der aktuellen Umfrage: Bei neun von zehn Teilnehmenden (87 Prozent) wird beim Festessen nicht auf Fleisch verzichtet. Jeder und jede zehnte Befragte (9 Prozent) bietet für Gäste vegetarische Alternativen an. Nur drei Prozent der MDRfragt-Teilnehmer verzichten generell auf Fleisch zum Fest und essen vegetarisch oder vegan.

