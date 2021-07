Bei Hassan Lagzouli sind die Gabeln aus Holz, die Strohhalme aus Nudeln und das Essen verpackt er in beschichtete Pappe. Der gebürtige Marokkaner betreibt in Leipzig das Habibi Funk, ein Bistro mit Essen zum Mitnehmen. Auf Plastik hat Lagzouli von Anfang an verzichtet. Und das liegt an seiner Herkunft. Marokko, erzählt er, sei übersät gewesen mit Plastikmüll. "Ich komme ja von einer kleinen Stadt an der Atlantikküste. Und wir hatten das Problem im Sommer, als ich noch ein kleines Kind war, dass wir diese Natur nicht genießen konnten. Wir hatten das Problem in den Feldern – dieses Plastik, das mussten wir wegmachen. Sah halt nicht so schön aus."