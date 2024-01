Außer in Bayern verhandelt die Gewerkschaft in allen Bundesländern mit den kommunalen Arbeitgeberverbänden über neue Tarifverträge für die Beschäftigten im ÖPNV. Von der laufenden Tarifrunde sind laut Verdi mehr als 130 kommunale Unternehmen in den Städten und Landkreisen sowie insgesamt 90.000 Beschäftigte betroffen. Bei der ersten Verhandlungsrunde vergangene Woche konnte demnach in keiner Region eine Einigung erreicht werden.

In Sachsen ruft Verdi die Beschäftigten der kommunalen Verkehrsunternehmen in Chemnitz, Dresden, Leipzig, Plauen und Zwickau am Freitag zu einem ganztägigen Warnstreik auf. In Sachsen-Anhalt werden die kommunalen Verkehrsunternehmen in Dessau, Halle, Magdeburg und dem Burgenlandkreis bestreikt. In Thüringen sind die kommunalen Verkehrsunternehmen in Erfurt, Gera, Jena, Mühlhausen, Nordhausen, Sondershausen, Suhl/Zella-Mehlis, Weimar, dem Landkreis Weimarer Land und dem Saale-Holzland-Kreis betroffen.