Debatte um Afghanistan-Einsatz Verband beklagt Fehlen einer Veteranenkultur in Deutschland

Der Thüringer AfD-Landtagsabgeordnete Birger Gröning hatte dem BDV und seinem Vorsitzenden Drescher am Mittwoch vorgeworfen, die Soldaten der Bundeswehr "pauschal zu verurteilen und kollektiv in eine rechte Ecke schieben zu wollen". Anlass waren Äußerungen von Drescher in einem Gespräch mit dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND). Diesem sagte er, die Stimmung unter den Einsatzveteranen sei derzeit "grottenschlecht". Man verliere "emotional eine Gruppe von Menschen, die für den Staat wichtig ist". In der Folge entstünden neuerdings rechtsorientierte Gruppen wie "Veteranen 5n12" oder "Veteranen Pool".