Sachsen-Anhalt hatte im vergangenen Jahr die höchste Zahl an Verkehrstoten pro einer Million Einwohnerinnen und Einwohner. Das geht aus einer Analyse der Dekra hervor. Die Zahl sei in Sachsen-Anhalt zwar von 70 im Jahr 2022 auf 59 im vergangenen Jahr gesunken, sagte Mario Schwarz, Dekra-Gebietsleiter für Ostdeutschland. Das entspricht einem Minus von 15 Prozent. Das Bundesland belege aber nach wie vor den letzten Platz im bundesweiten Vergleich, so Schwarz.