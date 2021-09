Im dritten Versuch Vonovia schluckt Deutsche Wohnen

Gleichermaßen unbeeindruckt vom Volksentscheid zur Enteignung großer Wohnungsunternehmen in Berlin kauft der schwedische Immobilienkonzern Heimstaden rund 14.000 Wohnungen in der Hauptstadt. Verkäufer ist der ebenfalls schwedische Konzern Akelius. Heimstaden teilte noch am Sonntagabend mit, es erwerbe von Akelius 17.600 Wohnungen in Berlin und Hamburg. Insgesamt wechseln knapp 28.800 Wohnungen in Deutschland und Schweden den Eigentümer. Heimstaden zahlt dafür insgesamt 9,1 Milliarden Euro, für die 17.600 Wohnungen in Berlin und Hamburg nannte das Unternehmen allerdings keine Preise.