Nach Erfolgen bei den Landtagswahlen in Thüringen und Sachsen hat der AfD-Vorsitzende Tino Chrupalla am Montagabend in der Fernsehsendung ARD Brennpunkt Kritik an der Brandmauer gegen seine Partei geübt. "Im Prinzip begehen die alten Parteien die gleichen Fehler der Vergangenheit wieder", sagte Chrupalla. Die Bürger hätten sich klar entschieden. Die AfD solle in Thüringen eine Regierungsverantwortung übernehmen und in Sachsen mitregieren.