Bei der konstituierenden Sitzung des Bundestags haben rund zwei Dutzend Abgeordnete die wegen Corona geltende 3G-Regelung nicht akzeptiert - also den Zugang ins Plenum nur für Geimpfte, Genesene oder Getestete. Sie mussten daher am Dienstag auf einer reservierten Tribüne Platz nehmen. Unter den 23 Parlamentariern, die laut Nachrichtenagentur dpa alle von der AfD waren, befanden sich auch zahlreiche sächsische Abgeordnete, darunter Karsten Hilse, Carolin Bachmann, Barbara Lenk und Mike Moncsek. Prominente AfD-Abgeordnete wie Fraktionschefin Alice Weidel hielten sich allerdings an die Regelung und saßen unten im Plenarsaal. AfD-Fraktionschef Tino Chrupalla war zur konstituierenden Sitzung nicht anwesend, da er sich wegen einer Corona-Infektion in häuslicher Quarantäne befindet.

23 Abgeordnete, ausschließlich von der AfD, durften den Sitzungssaal nicht betreten, weil sie keinen 3-G-Nachweis vorzeigen konnten oder wollten. Sie verfolgten die konstituierende Sitzung von der Besuchertribüne aus. Bildrechte: dpa