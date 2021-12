Steffi Lemke Bildrechte: dpa

Zuvor hatte die 53-Jährige als Bundesgeschäftsführerin die Parteizentrale der Grünen in Berlin geleitet. "Natürlich will ich meine ostdeutsche Erfahrung, die Umbrucherfahrung, mein Aufwachsen in der DDR in den politischen Diskurs mit einbringen", sagte Lemke nach ihrer Nominierung. Sie bedauere es, dass es nur zwei Ostdeutsche ins Kabinett geschafft haben: "Wir stehen vor einem gigantischen Transformationsprozess und der darf nicht so ablaufen wie in den neunziger Jahren in Ostdeutschland."