Ampel perfekt SPD, Grüne und FDP besiegeln Koalitionsvertrag

Mit der Unterzeichnung des Koalitionsvertrags haben SPD, Grüne und FDP in Berlin ihre Zusammenarbeit in der künftigen Bundesregierung besiegelt. An der kurzen Zeremonie im Tagungszentrum Futurium nahmen auf Seiten von SPD und Grünen jeweils fünf Vertreterinnen und Vertreter teil, bei der FDP waren es drei.