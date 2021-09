Es ist nicht lange her, da rief so gut wie jede Äußerung, jeder Facebookpost und jeder Tweet aus den Reihen der AfD deutschlandweit Reaktionen hervor. Egal, ob zustimmend oder ablehnend, von den Medien über Politik zur Wählerschaft sprach das halbe Land über Schusswaffeneinsatz an der Grenze oder Vogelschisse in der deutschen Geschichte. Aus dem diesjährigen Wahlkampf bleibt keine solche Provokation der AfD hängen. Nicht, weil die Vertreter und Vertreterinnen der Partei es nicht versucht hätten, sondern, weil die Taktik einfach nicht mehr verfängt. Deutschland hat gelernt, mit den Grenzüberschreitungen umzugehen, und dazu gehört manchmal auch, sie nicht immer allzu ernst zu nehmen.

Zur Wahrheit gehört allerdings auch, dass die AfD nicht mehr verschwinden wird. Die Hoffnungen von so ziemlich allen etablierten politischen Kräften, dass die Partei sich so lange selbst zerfetzt, bis sie verschwindet, werden Phantasien bleiben. Die AfD hat sich stabilisiert – sie wird nicht mehr viel größer werden, aber auch nicht mehr viel kleiner.



Die am Wahlabend mantraartigen Beschwörungen der Vorsitzenden Alice Weidel und Tino Chrupalla sind insofern korrekt: Die AfD hat eine stabile Wählerschaft. Die liegt über zehn Prozent. Selbst wenn sie Stimmen verliert – und das hat sie unter anderem in Hochburgen wie Sachsen – bleibt ein relevanter Anteil. Die FDP feiert sich gerade dafür, zweimal in Folge bei einer Bundestagswahl ein zweistelliges Ergebnis errungen zu haben. Angesichts dessen müssen selbst alle Gegnerinnen und Gegner anerkennen, wie schnell die AfD sich in der deutschen Politiklandschaft etablieren konnte.