Insbesondere in Sachsen schnitt die SPD stark ab. In Sachsen teilt sich die Mehrheit der Wähler traditionell in CDU- und Linkenwähler, seit ein paar Jahren gibt es einen konstant hohen Anteil an AfD-Wählern. Dieses Mal aber konnte die SPD fast jede fünfte Zweitstimme erringen, neun Prozentpunkte mehr als vor vier Jahren.



In Sachsen-Anhalt gewann die SPD sogar mehr als zehn Prozentpunkte dazu und wurde stärkste Kraft – nur wenige Monate, nachdem die CDU von Reiner Haseloff bei den Landtagswahlen triumphierte. Und auch in Thüringen legte die SPD mehr als zehn Punkte zu und reihte sich nur knapp hinter der AfD als zweitstärkste Kraft ein.