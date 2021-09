Laschet sprach sich außerdem für die Förderung von bezahlbarem Wohnraum aus. Das, so der Kanzlerkandidat, sei der einzige Weg, überteuerten Mieten entgegenzuwirken. "Wir müssen mehr bauen. Wir haben das Ziel, dass wir in den nächsten Jahren 1,5 Millionen Wohnungen bauen wollen, auch Sozialwohnungen, natürlich", sagte Laschet. Darüber hinaus wolle er verhindern, dass der Mittelstand immer weiter aus den Zentren der Ballungsräume vertrieben werde. Er wolle keine "abgeschotteten Viertel, die will niemand von uns", so Laschet. Alle müssten am Wohlstand teilhaben.