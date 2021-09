Die sächsische CDU ist vom Abschneiden der Union bei der Bundestagswahl bitter enttäuscht. Es zeichne sich zwar ein «ganz, ganz enges Rennen ab» und man werde erst in den späten Abendstunden wissen, wer tatsächlich die Nase vorn hat, sagte CDU- Generalsekretär Alexander Dierks am Sonntag im MDR-«Sachsenspiegel». «Gleichzeitig ist das ein ganz bitterer Wahlabend für die Union. Wir haben deutliche Verluste zu verzeichnen und das schlechteste Wahlergebnis aller Zeiten. Ein Wahlergebnis, das wir mit großer Demut vor den Wählerinnen und Wählern annehmen.» Dierks zufolge gebiete es der Respekt, die Entwicklung der Wahlergebnisse im Bund und auch die Vergabe der Direktmandate abzuwarten. Erst dann werde die CDU «tiefgreifend analysieren und schauen, inwieweit auch ein Auftrag zur Verantwortungsübernahme für die Union aus diesem Wahlergebnis resultiert».

SPD-Spitzenkandidat Martin Dulig will seinen Bart erst einmal dranlassen und die Ergebnisse des Wahlabends abwarten. Den Bart woll er erst abrasieren, wenn Olaf Scholz Kanzler ist. Dulig freute sich über das Zutrauen der Wählerschaft in die Sozialdemokratie. Mit Blick auf die Ergebnisse in Sachsen, wo die SPD zuletzt um zweistellige Ergebnisse bangen musste sagte Duloig