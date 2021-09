Landeswahlleiter Online-Anträge für Briefwahl verdoppelt

Hauptinhalt

Rund zweieinhalb Wochen vor der Wahl am 26. September sind rund 19.000 Online-Anträge für eine Briefwahl in Thhüringen eingegangen. Das teilte Landeswahlleiter Günter Krombholz am Donnerstag in Erfurt mit. Zum selben Zeitpunkt vor der Wahl 2017 seien es 8.900 gewesen.