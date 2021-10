Die Unionsfraktion hat die CDU-Abgeordnete Yvonne Magwas aus dem Vogtland als Kandidatin für den Posten einer Vizepräsidentin des neuen Bundestags aufgestellt. Die 41 Jahre alte Politikerin habe sich in einem Feld aus mehreren Bewerberinnen und Bewerbern durchgesetzt, sagte Unionsfraktionschef Ralph Brinkhaus (CDU) in Berlin. Er sprach von einem "guten Kompromiss".

Das Präsidium soll in der konstituierenden Sitzung des 20. Deutschen Bundestags am Dienstag neu gewählt werden. Mit der Einigung auf Yvonne Magwas verhinderte die Unionsfraktion eine Kampfabstimmung in ihren Reihen um den Vizeposten, für den den es im vorfeld mehrere Bewerberinnen und Berwerber gab. Ralph Brinkhaus verwies darauf, dass Magwas ihren Wahlkreis im Vogtland in Sachsen direkt gewinnen konnte und als Mutter eines Kindes "mitten im Leben steht".