In der CDU wächst der Druck auf den Parteivorsitzenden Armin Laschet . In der Partei wird immer offener über eine inhaltliche und personelle Neuaufstellung diskutiert.

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn Bildrechte: IMAGO / Political-Moments

Parteivize Jens Spahn fordert in der "Welt am Sonntag" einen Bundesparteitag, spätestens im Januar: "Dass im Wahlkampf Fehler passiert sind und unser Spitzenkandidat nicht richtig gezogen hat, kann niemand leugnen." Allein das habe viele Prozente gekostet. Unabhängig vom Ausgang der Sondierungen müsse klar sein: "Jetzt geht es um die Aufstellung für die Zukunft, einfach so weitermachen ist keine Option." Das Projekt 2025 beginne heute: "Die nächste Generation nach Angela Merkel muss jetzt stärker sichtbar werden, in Positionen und in Verantwortung kommen".