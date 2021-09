Bundestagswahl 2021 Was Thüringer CDU-Politiker über eine Regierungsbeteiligung denken

Eine ganz andere Haltung hat hingegen der Landrat im Eichsfeld, Werner Henning. Dieses Amt führt er seit fast 30 Jahren ununterbrochen aus im katholischen Stammland der CDU. Er blickt ganz anders auf die Parteispitze in Berlin und sagt, er glaube nicht, dass die CDU im Moment in einer Verfasstheit sei, diesem Land eine Führung zu geben. "Ich fände es nicht gut, wenn die CDU jetzt versuchen würde, über irgendwelche Spielchen, die Regierung für sich doch noch zu reklamieren. Am Ende des Tages ist nur noch Streit und Auseinandersetzung und man weiß gar nicht mehr, warum und wofür man streitet."