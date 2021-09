Streit um Personalie Machtpoker um Chefposten der Unionsfraktion - Brinkhaus bleibt

Was, wenn die Union in die Opposition gehen muss? Dann würde dem Fraktionschef als Oppositionsführer im Bundestag eine gewichtige Rolle zukommen. Der offene Machtstreit um den Posten wurde am Dienstag vertagt. So soll Ralph Brinkhaus weiter im Amt bleiben - vorerst für das nächste halbe Jahr.