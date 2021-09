Sachsen-Anhalt, Sachsen, Thüringen Bundestagswahl: Masken sind Pflicht – Verweigerer müssen draußen bleiben

Am 26. September sind 60,4 Millionen Deutsche aufgerufen, einen neuen Bundestag zu wählen – in einer immer noch schwierigen Corona-Lage. Masken zu tragen ist also obligatorisch. Doch was passiert, wenn sich jemand weigert? Ein Blick auf die Regeln in Sachsen-Anhalt, Sachsen und Thüringen.