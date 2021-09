Die Linke will trotz sinkender Zustimmung bei der letzten Landtagswahl in Sachsen-Anhalt eine starke Ostvertretung im Bundestag bleiben. Spitzenkandidat Dietmar Bartsch sagte im Interview mit MDR AKTUELL, man wolle sich nicht damit abfinden, dass weiterhin Ostdeutsche mehr arbeiteten und dabei weniger verdienten. Zudem seien kein Minister und keine Ministerin der Bundesregierung aus Ostdeutschland. Auch bei den Staatssekretären, in der Wissenschaft, in der Juristerei - überall gebe es eine mangelnde Repräsentanz.