Conrad Dietrich war damals noch gar nicht geboren. Der heute 22-Jährige macht eine Ausbildung zum Kaufmann für audiovisuelle Medien – und lebt in Burg in Sachsen-Anhalt. Zuvor studierte er ein paar Semester in Halle, doch lange hielt er es dort nicht aus. "Diese Weitläufigkeit der Region, der freie Himmel – das habe ich vermisst" blickt er zurück.

Dietrich genießt es, mit dem Rennrad die Elbe entlangzufahren, wenn er seine Freunde im 25 Kilometer entfernten Magdeburg besucht. Gerade jetzt, im Spätsommer, ist das eine geradezu paradiesische Fahrt. Aber auch sonst fährt er die Strecke gern – auch in umgekehrter Richtung. Denn: Burg ist für ihn keine verschlafene Kleinstadt: "Hier passiert richtig was. Es gibt viele Initiativen, viel Innovation." An die Stelle der grauen Fassaden in Burg während seiner Kindheit sei viel Neues getreten, sichtbar etwa an der Sanierung und bunten Gestaltung der alten Volkshochschule. Dietrich selbst engagiert sich bei "Weitblick", einem Kino- und Kulturverein.