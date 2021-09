Noch wichtiger für das Land ist allerdings, welche Politik die SPD in einer neuen Bundesregierung machen würde. Ein Mindestlohn von 12 Euro sei besonders wichtig für Ostdeutschland, wo der Niedriglohnsektor so groß ist. So hat es Olaf Scholz im Wahlkampf oft betont. Dasselbe Wahlversprechen gaben auch die Grünen ab. Ohne eine Mehrheit für Rot-Grün-Rot ist die Umsetzung aber fraglich, in einer Ampel wohl aber möglich. Berliner Hauptstadtjournalisten wollen in den Tagen vor der Wahl erfahren haben, dass die FDP an dieser Stelle durchaus gesprächsbereit wäre. Dafür müssten sich Liberale und Grüne aber auch wirklich auf die SPD als Kanzlerpartei einschwenken.