EU-Reaktionen In Brüssel hofft man auf schnelle Regierungsbildung in Berlin

Hauptinhalt

Nicht nur in Deutschland fragt man sich, wer die neue Regierung in Berlin stellen wird. Erwartet werden wochen-, wenn nicht gar monatelange Verhandlungen. Je schneller desto besser, meinen Vertreter des EU-Parlaments und der EU-Kommission in Brüssel.