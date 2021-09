FDP-Parteichef Christian Lindner, der Spitzenkandidat der Liberalen zur Bundestagswahl, hat sich bei MDR AKTUELL dafür ausgesprochen, durch gezielte Förderung des Mittelstands, Qualifikation und "weniger Bürokratismus mehr gut bezahlte Jobs" zu bekommen. Im Interview während seiner Wahlkampftour in Sachsen sagte Lindner in Leipzig, es sei der "größte Skandal", dass etwa allein erziehende Frauen in Hartz IV bei Minijobs rund 80 Prozent ihres Einkommens abgeben müssten. Das sei nicht gerecht und müsse sich ändern.

Lindner will mehr private Investitionen

Es brauche dazu allerdings mehr private Investitionen, was durch Drehen an der Steuerschraube verhindert würde. Im Haushalt müsse dringend alles Überflüssige gekürzt werden, etwa die Subventionen für Elektroautos. Dieses Geld könne dann etwa in Bildung, Klimaschutz und Digitalisierung investiert werden.

Zum Strukturwandel im Zuge des Kohleausstiegs etwa in der Lausitz erklärte Lindner, die richtigen Rahmenbedingungen könnten hier ermöglichen, "was in Stuttgart, Frankfurt oder Hamburg nicht mehr geht, weil es da so viel Bürokratie gibt". Es gebe hier die Chance für Neuansiedlungen von Unternehmen und hoch qualifizierte Fachkräfte – vor allem im Bereich Energie. Unter den richtigen Bedingungen könne echte Wertschöpfung mit guten Jobs entstehen.

Wirtschaft muss laufen, damit wir Wohlstand erwirtschaften und nicht nur verteilen. FDP-Chef Lindner bei MDR AKTUELL

Zum Klimaschutz sagte Lindner unter anderem, auch ein alter VW Golf könne klimaneutral werden, durch zusätzlichen synthetischen Kraftstoff, der aus Ländern importiert werden solle, wo er wirtschaftlich produziert werde: "Wir werden ein Energie-Importland bleiben", sagte Lindner. Öl oder Kohle sollten ersetzt werden durch Wasserstoff und synthetische Kraftstoffe, die importiert werden.

Lindner will Finanzminister werden