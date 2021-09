Ein Grund, an dem viele Partnerschaften scheitern, ist das Geld. So dürften beim ersten Treffen zwischen Grünen und FDP gleich die Schulden ein Thema werden. Lindner will schnell zurück zur Schuldenbremse. Baerbock will lieber in Klimagerechtigkeit investieren. Anders ausgedrückt: Der eine Partner will sparen, der andere nicht. Wie bekommt man das unter einen Hut?