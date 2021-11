Am Donnerstag berieten die Grünen stundenlang und länger als angekündigt über die Personalbesetzungen. Realos und linker Flügel rangen um Einfluss. Im Ergebnis wurde Fraktionschef Anton Hofreiter vom linken Flügel nicht Teil des Personaltableaus.



125.000 Grünen-Mitglieder stimmen am Freitag über den Koalitionsvertrag und damit über den Eintritt in die Regierung ab. Die Zustimmung gilt aber als sicher.