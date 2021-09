Porträt zur Bundestagswahl Heike Brehmer (CDU): "Energiemix muss bezahlbar bleiben"

In dieser Woche stellt MDR SACHSEN-ANHALT die Spitzenkandidaten für die Bundestagswahl vor. Für die CDU in Sachsen-Anhalt geht Heike Brehmer an den Start. Sie will, dass der Energiemix für Normalbürger bezahlbar bleibt. Ihre Partei fordert zudem Unterstützung für die Wirtschaft.