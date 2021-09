Für die Partei geht es um was. Nicht nur um den Wiedereinzug in den Bundestag, der laut aktuellen Umfragen nur knapp gelingen könnte, sondern auch um einen Machtwechsel in Berlin. "Wir wollen die Union in die Opposition schicken", ruft Korte. CDU und CSU seien schließlich von Korruption zerfressen. Damit spielt Korte auf die sogenannten Masken-Deals mehrerer Abgeordneter während der Corona-Pandemie an.