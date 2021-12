Die CDU verlegt sich zunehmend auf eine "Rote-Socken-Kampagne" und warnt vor einem rot-grün-linken Bündnis auf Bundesebene. All das in einer Zeit, in der mehr als unsicher scheint, ob es die Linken es überhaupt in den Bundestag schaffen. Die Flutkatastrophe in NRW wird für Kanzlerkandidat Laschet zum nächsten Stolperstein. Als Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier ein Interview gibt, steht er feixend im Hintergrund. Der Hashtag #Laschetlacht trendet in den sozialen Medien.