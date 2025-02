Um das Ziel zu erreichen, will das Bündnis Deutschland die Staatsausgaben massiv reduzieren: "Die Ausgabenkürzungen werden sich auf Personalabbau in der Bundesverwaltung, Privatisierung bei nicht hoheitlichen Aufgaben, Streichung und Zusammenlegung von Ministerien, Schließung von Behörden, Abschaffung von Beauftragten, Streichung von Privilegien im Staatsapparat und vieles mehr konzentrieren. Ministerien, die mehr Geld fordern, müssen Einsparvorschläge an anderer Stelle machen, sodass die Gesamtausgaben nicht steigen."