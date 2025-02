Zum Klimaschutz sagt Rodig: "Der Planet Erde ist am Ende. Die Meere steigen über die Deiche, die Viecher sterben überall. Zauberland, also Hollywood ist gerade so nicht abgebrannt." Rodig fordert die Ausbürgerung der Hauptverursacher des Klimawandels. Die sollten einfach einen anderen Planeten zerstören: "Wir wollen die Tech-Bros und die Fossilbrennstoff-Magnaten auf den Mars schießen. Dort sollen sie CO2 produzieren. Dann hat der Mars in tausend Jahren auch eine Atmosphäre und wir sind die Deppen los. Win-Win-Win."