Als weiteres Ziel nennen die Freien Wähler eine schnelle Friedenslösung für die Ukraine. Bis das erreicht sei, brauche es aber "weiterhin amerikanische und europäische Unterstützung für die Ukraine". Voht sagt: "Durch die Aggression Russlands hat sich die Sicherheitslage in Europa wesentlich verändert. Das bedeutet für uns auch, dass wir mehr in die Verteidigung investieren müssen."

In der Migrationspolitik setzen die Freien Wähler auf besseren Schutz der europäischen Außengrenzen: Voht sagt dazu: "Wir Freie Wähler stehen für eine regelbasierte Asylpolitik. Recht und Gesetz müssen gelten. Gegen Kriminelle und Gefährder wollen wir härter vorgehen. Die teilweise stark überforderten Städte und Gemeinden in unserem Land brauchen mehr Unterstützung beim Thema Asyl."

Auch den Klimaschutz sehen die Freien Wähler als wichtiges Thema im Wahlkampf, wollen dabei aber "die Menschen mitnehmen und sie nicht permanent überfordern". Ziele müssten leistbar für die Menschen in Deutschland sein. Voht betont: "Vor allem gilt es, die Wirtschaft in diesem Prozess zu unterstützen und nicht kaputtzumachen." Es dürfe keine Deindustrialisierung in Deutschland geben, sondern brauche eine "funktionierende Transformation und, bezahlbare Energie". An diesen Herausforderungen sei die bisherige Bundesregierung gescheitert. Die Freien Wähler wollen demnach "Klimaschutz und Wirtschaftswachstum zusammenbringen".