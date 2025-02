Kleinparteien im Kurzporträt Das will die MLPD

10. Februar 2025, 05:01 Uhr

Am 23. Februar wird ein neuer Bundestag gewählt. Neben den Parteien, die bereits im Bundestag oder in einem Landtag vertreten sind, bewerben sich auch kleinere Parteien und politische Vereinigungen. Die Marxistisch-Leninistische Partei Deutschlands, kurz MLPD, steht in der Tradition kommunistischer Ideale und strebt eine grundlegende Umgestaltung der Gesellschaft an.