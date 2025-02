Bildrechte: picture alliance / Hauke-Christian Dittrich | Hauke-Christian Dittrich

So sollten Einrichtungen des Gesundheitswesens dazu verpflichtet werden, raumlufttechnische Anlagen mit Kühlung zu betreiben, um in Hitzewellen vulnerable Personen zu schützen. Neben der rechtlichen Verpflichtung will die Piratenpartei die erforderlichen finanziellen Mittel dafür zur Verfügung stellen.



"Parallel dazu müssen Informationskampagnen der Bevölkerung niederschwellig Hitzeschutzgrundlagen wie vermehrtes Trinken, das Aufsuchen kühler Orte und die Vermeidung körperlicher Anstrengungen bei großer Hitze tagsüber vermitteln", erklärt Klüver.