Bildrechte: picture alliance/nordphoto GmbH/Hafner Bei der Regulierung der Migration setzt die Tierschutzpartei hauptsächlich auf die Bekämpfung der Fluchtursachen. Landgraf sagt dazu: "Wir möchten, dass Deutschland in allererster Linie ein sicherer Hafen wird. Das bedeutet, wir müssen Menschen in Not aufnehmen und ihnen auch wirklich helfen, während wir gleichzeitig globale Probleme bekämpfen, die überhaupt erst zu dieser Flucht führen. Für uns ist in erster Linie klar, wer hier ist, der muss auch Teil der Gesellschaft sein. Und d er muss auch arbeiten dürfen sowie ein Leben in Würde führen."

Einen Aufnahmestopp für Geflüchtete aus Syrien lehnt die Tierschutzpartei zum jetzigen Zeitpunkt als " extrem unmenschlich" ab. Denn die Verhältnisse in Syrien seien noch nicht geklärt, viele Menschen seit Monaten auf der Flucht. "Wir stehen hier für Menschlichkeit und wollen diesen Menschen auch klar helfen."

Im Ukraine-Krieg positioniert sich die Tierschutzpartei klar solidarisch mit der Ukraine. Dennis Landgraf dazu: "Obwohl wir eigentlich eine Friedenspartei sind, die Waffenlieferungen eher kritisch sieht, unterstützen wir sie in diesem Fall trotzdem, um die Ukraine in ihrem Kampf um Unabhängigkeit zu unterstützen."

Verteidigung sei wichtig. Landgraf zufolge steht die Partei höheren Verteidigungsausgaben auch nicht im Weg. Allerdings sei die aktuelle Prämisse, zwei Prozent des Bruttoinlandsprodukts auszugeben für Verteidigung doch keine sehr nachhaltige. "Das Bruttoinlandsprodukt steht eben in keinem richtigen Verhältnis zu Staatshaushalt und Sicherheit. Deswegen würden wir uns hier sehr gern an nachhaltigeren Maßstäben orientieren."

Die Tierschutzpartei will die Bürger in Deutschland finanziell entlasten: "Wir wollen eine progressive Steuerpolitik, in der die, die mehr geben können, auch mehr geben, um unseren Sozialstaat solidarisch zu tragen." Parteichef Landgraf spricht sich auch für einen deutlich höheren Mindestlohn aus, "bis 2026 mindestens 15 Euro".

Ferner unterstützt die Kleinpartei einen Mietendeckel, die Senkung der Mehrwertsteuer, ein besseres Gesundheitssystem und eine Arbeitspolitik, "bei der man deutlich mehr Netto vom Brutto hat". Finanziert werden soll das durch höhere Staatseinnahmen – durch eine Vermögensteuer, eine neue CO2-Besteuerung, eine deutlich höhere Erbschaftsteuer, höhere Steuern auf Übergewinne und die Einsparung klimaschädlicher Subventionen. Damit kommt laut Landgraf "auf jeden Fall einiges im Staatshaushalt zusammen".