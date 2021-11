Künftige Ampelregierung Das bedeutet der Koalitionsvertrag für Ostdeutschland

Bildrechte: Tanja Schnitzler/ARD Hauptstadtstudio

SPD, Grüne und FDP haben sich auf einen gemeinsamen Koalitionsvertrag verständigt. Am Mittwoch präsentierten sie die 177 Seiten der Öffentlichkeit. Doch was will die künftige Bundesregierung in den nächsten vier Jahren für den Osten tun?