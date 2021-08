In einem Evaluationsbericht lobt das Bamf die Fortschritte. Die durchschnittliche Dauer eines Asylverfahrens habe in den Einrichtungen um fünf Tage verkürzt werden können, von 82 auf 77 Kalendertage. Außerdem sei die Zahl der Abschiebungen und Überstellungen an andere EU-Staaten gesteigert worden. Zu freiwilligen Ausreisen heißt es in dem Bericht: "Personen, die zur Ausreise verpflichtet sind, treffen in (...) Einrichtungen im Durchschnitt 37 Kalendertage früher eine freiwillige Rückkehrentscheidung als ausreisepflichtige Personen an den anderen Standorten."

Das wiederum könnte an den Zuständen in den Zentren liegen. Die werden von Wohlfahrtsverbänden und Menschenrechtsorganisationen heftig kritisiert. In einem Aufruf vom 27. Juli 2021 fordern mehr als 60 Verbände und NGOs sogar die Abschaffung der Zentren. In dem Papier heißt es, die Bedingungen dort verletzten die Würde der Menschen. Wörtlich steht darin:

AnkER-Zentren führen vielfach zu Isolation, Entrechtung und Ausgrenzung. Aufruf von Wohlfahrtsverbänden und Menschenrechtsorganisationen im Juli 2021

Weiteres Vorhaben der Regierung: Es sollten mehr Menschen ohne legalen Aufenthaltsstatus aus Deutschland abgeschoben werden. "Ziel ist, die Zuführungsquoten zu Rückführungsmaßnahmen deutlich zu erhöhen", steht im Koalitionsvertrag.

Zu diesem Zweck zog die Regierung an mehreren Hebeln. So trat bereits 2019 das sogenannte "Geordnete-Rückkehr-Gesetz" in Kraft. Es sieht unter anderem Sanktionen für Menschen vor, die mit ungeklärter Identität in Deutschland geduldet werden, aber an der Beschaffung ihrer Ausweispapiere nicht mitwirken. Zu den Sanktionen zählen etwa Wohnsitzauflagen, Beschäftigungsverbote und Bußgelder. Außerdem erleichterte die GroKo die Voraussetzungen für Abschiebehaft und Ausreisegewahrsam.

Die Bundesregierung erklärte darüber hinaus 2019 Algerien, Marokko und Tunesien zu sicheren Herkunftsstaaten. Asylanträge von Menschen aus diesen Ländern werden leichter abgelehnt und sie können einfacher abgeschoben werden. Die Regierung hielt zudem trotz Kritik daran fest, Menschen nach Afghanistan abzuschieben.