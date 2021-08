Koalitionsvertrag im Check | Teil 5 Digitalisierung: Noch viele Zukunftsversprechen

Hauptinhalt

Bildrechte: MDR/Markus Geuther

Bei der Digitalisierung gilt Deutschland selbst in der eigenen Bevölkerungs als Entwicklungsland. Tatsächlich gab es in den vergangenen Jahren jedoch Fortschritte und die Pandemie sorgte für einen zusätzlichen Schub. Weitere Entwicklungssprünge stehen an.