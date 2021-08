Sachsen hat seine rund 269 Millionen Euro tatsächlich in zumindest eine Bedingung für Qualität investiert – in mehr Vor- und Nachbereitungszeit der Kita-Fachkräfte. Ab 22 Stunden Arbeitszeit pro Woche gab es mindestens eine Stunde für "mittelbare pädagogische Tätigkeiten" wie Dokumentation und Planung von Bildungsangeboten, ab 34 Stunden pro Woche mindestens zwei Stunden. Für Kindertagespflegepersonen ("Tagesmütter") wird je betreutem Kind eine halbe Stunde wöchentlich für solche Zwecke finanziert. Das Plus an dazu nötigen Fachkräften für die Kitas wurde auf 5,4 Prozent beziffert.



Verwendung der Mittel aus dem "Gute-Kita-Gesetz":

Betreuungsschlüssel: 96 Prozent – Kindertagespflege: 4 Prozent



Der Vertrag mit dem Bund – Vorhaben des Landes im Anhang im Detail



Das Beispiel Sachsen zeigt dabei recht plastisch, wie teuer nennenswerte Verbesserungen beim Personalschlüssel werden können, was auch eine der größten Schwierigkeiten bei der Umsetzung dieses Ziels ist. Denn Aufwuchs beim Personal müssen die Länder weiter finanzieren, um danach den erreichten Stand zumindest zu halten. Für die vier Jahre, in denen Mittel des Bundes flossen, gingen diese in Sachsen fast vollständig darin auf.



Allerdings haben die Kitas im Land auch beim "Bildungsstärkungsgesetz" etwas abbekommen; und für ihren weiteren Ausbau nutzt Sachsen auch Mittel aus dem Konjunkturpaket des Bundes für die Jahre 2020 und 2021.



Gut scheint es den Kitas im Land jedoch noch nicht zu gehen und günstiger werden sie auch nicht. Trotz der Anfang 2020 erweiterten Spielräume für Kommunen, Kita-Kosten zu senken, sind sie weiter sehr unterschiedlich hoch für Eltern und steigen auch weiter, wie jetzt beispielsweise in Chemnitz.