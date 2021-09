Sie hätten den AfD-Verbänden in Deutschland ein Angebot gemacht, dass sie nicht hätten ablehnen können, hieß es von der Gruppe. Ihre fiktive Firma habe weder einen Handelsregistereintrag noch eine Steuernummer angegeben, auch habe es keinen rechtsgültigen Vertrag gegeben, hieß es von der Gruppe. Dennoch seien Woche für Woche "ganze Lkw-Ladungen der AfD" mit Flyern angekommen, die sie verteilen sollten. Stattdessen habe man das Material — insgesamt 72 Tonnen — aber entsorgt. Auf Fotos war zu sehen, wie die Aktivisten haufenweise AfD-Flyer in Container werfen.

Welcher Schaden der AfD entstanden ist, sei noch nicht bekannt, sagte ein Parteisprecher am Dienstag. Am vergangenen Freitag hatte die AfD von mehr als einer Million nicht verteilter Wahlkampf-Flyer gesprochen. Die AfD erklärte, sie habe wenige Tage vor der Wahl erfahren, dass der Flyerservice in Wirklichkeit gar nicht existiert habe. Man wolle Strafanzeige stellen. Die Aktionsgruppe hatte bereits in der Vergangenheit mit Aktionen gegen die AfD auf sich aufmerksam gemacht, unter anderem mit einer Aktion, die dem Thüringer AfD-Fraktionschef Björn Höcke gegolten hatte.