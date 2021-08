MDR AKTUELL-Interview Laschet: Klimapolitik muss "sozial verträglich" sein

Hauptinhalt

Der CDU-Bundesvorsitzende und Kanzlerkandidat der Union, Armin Laschet, hat sich am Abend in einem Gespräch mit MDR AKTUELL FERNSEHEN für eine sozial verträgliche Klimapolitik ausgesprochen und die ländlichen Regionen in den Mittelpunkt gestellt. Der Unions-Kanzlerkandidat war zum Auftakt seines Wahlkampfes in Dresden und Torgau unterwegs.