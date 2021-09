Unions-Kanzlerkandidat Armin Laschet hat in Berlin sein Unterstützerteam für den Wahlkampf-Endspurt vorgestellt. Für ihn sei wichtig, dass die CDU als Team sichtbar werde, sagte Laschet. Er habe acht Expertinnen und Experten berufen, die neue Ideen für die Zukunft hätten. Sie spiegelten die Vielfalt des Landes und der Partei wider.

Zu Laschets Wahlkampf-Team gehört auch die sächsische Kulturministerin Barbara Klepsch, sie soll das Thema soziale Sicherheit betreuen, aber auch gleichwertige Lebensverhältnisse zwischen Bund und Land sowie zwischen Ost und West im Blick haben. Auch der Terrorismusexperte Peter Neumann, Schleswig-Holsteins Bildungsministerin Karin Prien, die stellvertretende CDU-Vorsitzende Silvia Breher, Unionsfraktionsvize Andreas Jung sowie der Musikmanager Joe Chialo, der in Berlin-Spandau für ein Bundestagsmandat kandidiert, wurden berufen.

Das Team soll Laschet bis zur Bundestagswahl in rund drei Wochen helfen, die Union aus dem Umfragetief zu holen. Im aktuellen ARD-Deutschlandtrend ist die SPD mit Kanzlerkandidat Olaf Scholz an CDU und CSU vorbeigezogen.

Mit Blick auf die Bundestagswahl in drei Wochen sprach Laschet von einer "Richtungsentscheidung". Gemeinsam wolle man dafür kämpfen, "dass es am 26. September nicht zu einem linken Bündnis in Deutschland kommt".