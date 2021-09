Porträt zur Bundestagswahl Marcus Faber (FDP): "Wollen Kraftstoffsteuer und Pendlerpauschale angehen"

In dieser Woche stellt MDR SACHSEN-ANHALT die Spitzenkandidaten für die Bundestagswahl vor. Für die FDP in Sachsen-Anhalt geht Marcus Faber an den Start. Er will sich besonders für Pendler einsetzen. Seine Partei fordert außerdem einen Ausbau der Verkehrs- und digitalen Infrastruktur sowie eine Reform der Pflegeausbildung.