Für Magdeburgerinnen und Magdeburger war es den ganzen Sommer über wirklich schwer an Martin Kröber vorbeizukommen. Er lächelte in Magdeburgs Altstadt von fast jeder Straßenlaterne. An jeder Ecke lagen seine Flyer, manchmal auch im Papierkorb. Und er selbst postierte sich mit seinem Wahlkampfstand in Fußgängerzonen und vorm Freibad. Sein Slogan: Martin Kröber – das Schwergewicht für Arbeitnehmer*innen.