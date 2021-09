Porträt zur Bundestagswahl Martin Reichardt (AfD): "Enorme Verwerfungen brauchen wir nicht"

In dieser Woche stellt MDR SACHSEN-ANHALT die Spitzenkandidaten für die Bundestagswahl vor. Für die AfD in Sachsen-Anhalt geht Martin Reichardt an den Start. Er will sich besonders gegen Kinderarmut einsetzen. Seine Partei stellt den menschengemachten Klimawandel infrage und will den Kohleausstieg rückgängig machen.