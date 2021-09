Welche Parteien und Direktkandidaten am meisten Geld in Wahlwerbung auf Facebook und Instagram in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen investiert haben, hat der MDR vom 31.7. bis 17.9. analysiert. Die Auswertung zeigt, dass viele Zehntausend Euro in digitale Wahlwerbung geflossen sind. Spitzenreiter in Mitteldeutschland ist der Bundesverband von Bündnis 90/Die Grünen mit rund 32.000 Euro.

In Sachsen hat der Bundesverband der Grünen mit rund 15.000 Euro am meisten in Wahlwerbung investiert. Dahinter folgen die CDU mit rund 8.300 Euro und die AfD mit rund 6.300 Euro. Die SPD und die FDP gaben rund 5.500 und 5.100 Euro aus. Zum Vergleich: Bei der Landtagswahl in Sachsen 2019 investierten die Landesverbände der CDU und SPD in einem ähnlichen Zeitraum vor der Wahl jeweils mehr als 30.000 Euro in Facebook-Werbung.